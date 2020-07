Vida Urbana Justiça mantém 31 de julho como limite para captação de água nos rios da Bacia do Rio Formoso Data pode ser prorrogada, em caso de comprovação de disponibilidade hídrica, até 15 de agosto; decisão ainda afirma que prazos devem ser mantidos até a conclusão da revisão das outorgas e regras de operação

A Justiça determinou a data para 31 de julho seja mantida como limite para as captações de água nos rios da Bacia do Rio Formoso, formado pelos rios Formoso, Dueré, Formoso, Xavante e Urubu, com a excepcionalidade da prorrogação das captações até o dia 15 de agosto, mediante a comprovação da disponibilidade hídrica. A determinação do juiz Wellington Magalhães leva em c...