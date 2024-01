A Justiça concedeu liberdade provisória e aplicou medidas cautelares ao motorista de 36 anos, preso desde a terça-feira, 3, suspeito de embriaguez enquanto conduzia um caminhão que atropelou e matou a atendente Pollyane Ferreira dos Santos, de 24 anos.

O acidente ocorreu no km 143 da BR-153, em Araguaína. Pollyane trafegava em uma moto quando o caminhão invadiu a pista contrária e a atingiu. Ela chegava em uma empresa que reforma pneus onde trabalhava desde 2021. O suspeito acabou preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. O teste de bafômetro acusou 1,36 mg/L, segundo o registro policial, bem acima do limite legal que é de 0,34 mg/L.

"Entendo plenamente cabível a concessão da liberdade provisória sem fiança c/c as medidas cautelares descritas no art.319 do CPP", assinou o juiz Herisberto e Silva Furtado Caldas às 14h43 desta quinta-feira, 4.

O motorista está proibido de se ausentar por mais de 30 dias da comarca, enquanto a instrução criminal estiver em andamento. Ele deve comparecer todas as vezes que for intimado, está proibido de frequentar bares ou qualquer lugar que tenha bebida alcoólica e deve ficar recolhido em casa no período noturno, a partir das 22h, e nos dias de folga. Está proibido de dirigir qualquer veículo e deve entregar a habilitação no momento da soltura.

Caso descumpra as medidas, a Justiça poderá até decretar a prisão preventiva.