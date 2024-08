Vida Urbana Justiça manda prender preventivamente réu que continuava a cometer crimes no norte do estado O acusado foi preso em flagrante nesta quinta-feira (1º) em Aguiarnópolis, após invadir uma casa e reagido contra a Polícia Militar durante a ação

o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) decretou a prisão preventiva de Mateus Macedo de Lima, conhecido como “Galego” pelos crimes de furto e posse ilegal de arma de fogo em Wanderlândia e outros municípios do estado. A prisão do réu aconteceu nesta quinta-feira (1º), em Aguiarnópolis, região do extremo norte. Conforme a justiça, durante o cumprimento do man...