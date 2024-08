Vida Urbana Justiça manda Prefeitura de Pindorama fazer manutenção em ônibus do transporte escolar Secretaria Municipal de Educação afirmou por meio de nota, ter feito manutenção em todos os ônibus escolares da rede municipal de ensino, no mês de julho deste ano

O município de Pindorama do Tocantins, a 220 km de Palmas, terá que providenciar a manutenção e realizar reparos necessários em nove veículos usados no transporte escolar. Expedida nesta segunda-feira (19), a decisão teve como base a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). Conforme o documento, caso o município n...