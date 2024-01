A Justiça decretou a internação provisória de uma adolescente de 17 anos por 45 dias no Centro de Internação Provisória (Ceip) de Palmas, após considerar que ela cometeu ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

O fato ocorreu na 504 norte, no final da tarde do dia 30 de dezembro. Segundo as informações processuais, a adolescente acabou apreendida em flagrante por tentar matar uma vizinha com uma faca de cozinha. A vítima foi atingida na altura do peito esquerdo, braço e cabeça.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP)informou que houve uma discussão generalizada em um conjunto de quitinetes onde a agressora e a vítima, ambas adolescentes, residem.

“Em determinado momento, a adolescente de 17 anos, utilizando uma faca, desferiu golpes na outra adolescente de 12 anos”. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento Norte, conforme a secretaria.

A pasta também comunicou que após a vítima receber atendimento médico, prestou depoimento na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Palmas. O delegado plantonista lavrou o Auto de Apreensão em Flagrante delito “análogo a tentativa de homicídio”. O caso será investigado pela Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (Deca).

A determinação é do juiz Márcio Barcelos Costa. Ele cita ser a terceira prática de atos infracionais da adolescente, conforme a certidão de antecedentes criminais constante no processo.

Para o juiz, a medida de internação é necessária “em prol da defesa social e da manutenção da ordem pública, além de servir também como instrumento terapêutico destinado a corrigir a situação de conflito com a lei em que ele se colocou”.

O juiz também mandou intimar a Central de Vagas do Sistema Socioeducativo para disponibilizar vaga de internação provisória para a adolescente durante os 45 dias.