Vida Urbana Justiça manda Estado fornecer UTI aérea para recém-nascido internado no Dona Regina Bebê tem sete dias de vida e precisa realizar drenagem total de veias pulmonares, mas Estado não dispõe do serviço

A Justiça do Tocantins mandou o Estado realizar a transferência via UTI aérea para um recém-nascido realizar o procedimento de drenagem anômala total das veias pulmonares. O bebê está internado no Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR) desde o dia 9 de agosto, data em que nasceu. Conforme a decisão liminar desta terça-feira, 16, do juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira em...