Vida Urbana Justiça manda Câmara de Almas realizar eleição para mesa diretora em dez dias Legislativo vive um impasse judicial para escolher diretoria: eleição antecipada feita em dezembro, está suspensa pela Justiça e não houve votação na data prevista pela Lei Orgânica

Decisão liminar do juiz Rodrigo da Silva Perez Araújo desta terça-feira, 28, determina que a presidente da Câmara Municipal de Almas realize eleição para a mesa diretora no prazo de 10 dias. A eleição anterior, realizada no dia 16 de dezembro do ano passado, de forma antecipada, está suspensa pela Justiça. Esta eleição ocorreu com base no artigo 1...