Vida Urbana Justiça limita acesso ao Salão do Tribunal do Júri em primeira audiência da Caninana Somente 82 vagas, 57% do total de poltronas no salão, serão disponibilizadas. Cada núcleo familiar de vítimas e réus terá direito a cinco vagas. Audiência ocorre entre 9 e 19 de maio

A Justiça limitou o uso de vagas disponíveis no Salão do Tribunal do Júri em Palmas, para familiares de vítimas e réus dos envolvidos na operação Caninana, que apura atuação de suposto grupo de extermínio. Serão 82 poltronas que poderão ser ocupadas pelos familiares das vítimas, dos réus e também pelo público geral e entidades classistas. A decisão de ...