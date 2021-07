Vida Urbana Justiça indefere pedido de liberação e mantém interdição na Praia do Funil Proprietário de estabelecimento no balneário impetrou mandado de segurança para liberação, que foi indeferido pela 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins nesta sexta-feira, 9

A juíza Emanuela da Cunha Gomes, da 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins, indeferiu nesta sexta-feira, 9, o pedido de suspensão da interdição da Praia do Funil, feito através de um mandado de segurança impetrado pelo proprietário do estabelecimento localizado no balneário. A suspensão ocorreu após registros de aglomeração circular pelas redes sociais no último domingo, 4, em desrespeito aos decretos que determinam protocolos sanitá...