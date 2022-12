Vida Urbana Justiça homologa acordo firmado entre Ministério Público, jogador Jobson e dois amigos Réus devem transferir dinheiro da fiança para instituições e quitar penas em dinheiro em dez parcelas. Total do acordo é de R$ 79 mil

O Juiz de direito da 1ª vara criminal de Colinas, Carlos Roberto de Sousa Dutra, reconheceu a legalidade e homologou nesta quinta-feira, 8, o acordo firmado entre o jogador Jobson Leandro Pereira de Oliveira, 34, para extinção da ação criminal. A decisão do juiz remete o processo ao Ministério Público do Tocantins (MPE), para que seja iniciado o cumprimento do aco...