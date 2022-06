Vida Urbana Justiça Federal veda à PF uso do bloqueador de sinais apreendido no gabinete de Carlesse De acordo com decisão, aparelho que era usado por Carlesse no gabinete só pode ser usado em cadeias ou operações especiais como de Garantia de Lei e da Ordem (GLO)

O juiz federal João Paulo Abe negou o pedido da Superintendência da Polícia Federal para usar um bloqueador de frequência de sinais telefônicos apreendido no gabinete do governador no Palácio Araguaia, por policiais federais, no dia 14 de junho de 2018. Os policiais investigavam uso da máquina nas eleições e cumpriam mandado de busca e apreensão expedido pela J...