O desembargador federal Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendeu a um pedido do governo federal e suspendeu o início das aulas nos cursos de medicina, com 160 vagas, oferecido pela Rede Ulbra em Palmas. Recém-lançado, o curso estava com as aulas previstas para o dia 22 de maio.

Na decisão, tornada pública nesta quarta-feira, 17, o desembargador cassou uma própria decisão anterior dele na qual havia autorizado o funcionamento dos cursos de medicina nas cidades de Manaus (AM), Santarém (PA), Palmas (TO), Gravataí (RS), Porto Alegre (RS) e São

Jerônimo (RS) e determinado ao Ministério da Educação que examinasse os requisitos para a inicialização dos cursos, independente da situação em que estivesse a autorização legal do ministério.

Para derrubar a decisão, o governo federal alegou que para haver o credenciamento de novos cursos de graduação em medicina o Ministério da Educação deve realizar prévio chamamento público para essa finalidade, conforme a demanda educacional.

O desembargador aponta, na decisão que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos agentes públicos competentes para o exame do preenchimento ou não dos requisitos normativos para o funcionamento do curso superior em medicina e por isto, suspendia a eficácia da decisão anterior dele, até que a turma julgadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgue o caso de forma definitiva.

O presidente do Sindicato dos Médicos (Simed) no Tocantins afirma que a entidade está preocupada com a abertura desenfreada de cursos de medicina, com base em liminares, e vê a decisão de suspensão como necessária. “O SIMED também está preocupado com abertura desenfreada de cursos, sem campo de estágio para os alunos. Campo de estágio só pode ser no município onde foi autorizado o curso”, afirma.

O médico também ressalta que este ponto é importante para a formação do profissional. “Precisamos preparar profissionais para atender com eficiência toda a população! A formação médica é baseada na vivência profissional e, esta, inicia-se com os estágios”.