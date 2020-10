Vida Urbana Justiça Federal no Tocantins retorna gradual das atividades presenciais na próxima semana Inicialmente atendimento ao público externo será mediante agendamento prévio

A Justiça Federal (JF) no Tocantins definiu que voltaram com as atividades presenciais de forma gradual a partir da próxima semana. A Seção Judiciária em Palmas e subseções judiciárias de Araguaína e Gurupi retorna com 25% do total de servidores das unidades. Além disso, os prazos processuais, nos processos físicos, também serão restabelecidos. Conforme a JF a...