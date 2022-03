Vida Urbana Justiça Federal nega liminar a alunos da UFT para frequentar as aulas sem vacina contra Covid-19 Juiz Adelmar Aires Pimenta afirma que pedido de 11 estudantes da UFT se baseie "em visões de mundo sombrias, que excomungam os avanços da ciência"

Decisão neste domingo, 27, do juiz federal Adelmar Aires Pimenta, titular da 2ª Vara Federal de Palmas negou o pedido de liminar de um grupo de 11 alunos da UFT para frequentarem as aulas sem a necessidade de vacinação contra a covid-19. Os estudantes alegaram ser ilegal exigir o passaporte vacinal, mas, segundo comunicado do órgão à imprensa, o juiz avaliou que as...