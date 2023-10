Vida Urbana Justiça Federal devolve para a estadual ação sobre terra disputada por quilombolas e empresários Após devolução, defesa do empresário Cristiano Sousa tenta cassar no Tribunal de Justiça a liminar que deu posse para comunidade Rio Preto

A defesa do empresário goiano Cristiano Rodrigues de Sousa, que busca na Justiça a reintegração da fazenda disputada com a comunidade Rio Preto, autodeclarada quilombola, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Tocantins para derrubar a decisão da juíza Aline Bailão, que concedeu a posse provisória de integrantes da comunidade na ação do empresário, que disputa o...