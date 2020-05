Vida Urbana Justiça Federal determina publicação de demarcação de território quilombola em 30 dias Território em Araguatins abriga 48 famílias de quilombolas e sofre com constantes conflitos agrários

A Justiça Federal determinou o Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária (Incra) publique a portaria de demarcação do território quilombola da Ilha de São Vicente, em Araguatins, Norte do Estado. A decisão proferida na última segunda-feira, 25, ocorreu após pedido do Ministério Público Federal (MPF). Conforme o MPF, a sentença da juíza Federal Ana Ca...