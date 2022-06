Vida Urbana Justiça Federal determina a interrupção imediata de desmatamento no Jalapão Os danos ambientes aconteciam na Serra da Tabatinga e no Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba

A Justiça Federal no Tocantins determinou ao proprietário de três fazendas situadas na região do Jalapão que pare com qualquer atividade econômica em suas áreas, no prazo de 60 dias, e que retire todos os resíduos sólidos descartados no Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, além de fazer a desinfecção da área utilizada para descarte de lixo, no prazo de 180 d...