A Justiça Federal em Gurupi julgou improcedente uma ação do Município de Peixe, que pretendia a declaração da nulidade da Portaria nº 67/2022 do Ministério da Educação (MEC). O documento define o reajuste do piso salarial nacional para o profissional do magistério público da educação básica.

O juiz federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Gurupi, Eduardo de Assis Ribeiro Filho, assinou a decisão na segunda-feira, 17.

No documento, o juiz traz o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pela constitucionalidade da lei do piso.

“Segundo o STF, a aplicação do piso nacional nas folhas de pessoal dos Estados, Municípios e do Distrito Federal é custeada pelo percentual mínimo da receita resultante de impostos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, previsto no art. 212 da Constituição [...]. Mediante o exposto, com base no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a ação”.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintet) de Gurupi, Gabriela Zanina ressalta que a decisão representa uma vitória para a classe.

“Então para nós da categoria é muito importante essa vitória, porque só vem mesmo fortalecer a classe e nós sabemos que o piso é lei e ele tem que ser aplicado. E o prefeito ele não quer fazer esse reajuste do piso”.

Em nota, o Sintet afirmou que a decisão vai constar nos recursos que o sindicato promove contra o Município.

“A decisão já vai constar dos recursos que a assessoria jurídica do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins está promovendo na ação declaratória de abusividade da última greve promovida pelo Prefeito de Peixe. Com a decisão, o município de Peixe sai derrotado e será obrigado a cumprir a lei do piso e reajustá-lo como definido na citada lei”.

O JTo entrou em contato com a Prefeitura de Peixe, mas não obteve retorno.

Entenda

Cerca de 90 professores de nove escolas municipais de Peixe entraram em greve no dia 8 de fevereiro. O motivo: reajuste salarial do piso do magistério, de 33,24%.

Após 35 dias de paralisação, o desembargador Eurípedes Lamounier, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), determinou a suspensão da greve dos professores . As aulas retornaram no dia 4 de março.