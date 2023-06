Em decisão na tarde da quinta-feira, 15, o juiz Adriano Gomes de Oliveira determinou uma série de providências para esclarecer as causas e avaliar os possíveis danos sobre o princípio de incêndio que causou fumaça na UTI Pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP). A situação levou à remoção de 18 pacientes na quarta-feira, 14. O pedido de providências partiu da promotora de Justiça Araína Cesárea.

Conforme a decisão judicial, o Conselho Regional de Medicina (CRM), o Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e a Vigilância Sanitária Municipal devem ser intimados, para que realizem inspeção e verifiquem as condições do local. As conclusões devem ser informadas no processo.

Também foi determinada a intimação do Corpo de Bombeiros, para que, em 10 dias, emita relatório sobre as causas e os responsáveis pelo ocorrido.

Houve a determinação sobre as crianças internadas na unidade, com a transferência para local adequado, conforme a necessidade de saúde de cada paciente. Segundo o órgão, os familiares devem ser informados sobre o ocorrido e sobre as providências adotadas pela gestão.

O JTo entrou em contato com o CRM, que informou nesta quinta-feira, 15, que será realizada a vistoria na sexta-feira, 16 , pelo Departamento de Fiscalização. A vigilância Sanitária Estadual também irá realizar verificação das condições da UTI.