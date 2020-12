Vida Urbana Justiça do Tocantins determina adoção de expediente de seis horas de forma definitiva Resolução publicada nesta terça-feira torna mudança permanente e horário de atendimento ao público será de 12 às 18 horas

O Tribunal de Justiça do Tocantins adotou e estabeleceu definitivamente o horário corrido de seis horas no âmbito do Judiciário. O horário será das 12 às 18 horas e tem como base o aval do Tribunal Pleno e na decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a autonomia dos tribunais para fixar o horário corrido. A medida assinada pelo desembargador está p...