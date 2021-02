Vida Urbana Justiça determina transferência de idosos para o Hospital Regional de Araguaína Segundo o MPTO, na unidade hospitalar existe a estrutura de leito com saída de oxigênio, prescrita pelos médicos para o tratamento dos pacientes.

Dois idosos de Araguaína, que se encontravam internados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Hospital Municipal de Campanha de Combate à Covid-19, foram transferência para o Hospital Regional de Araguaína (HRA) após intervenção judicial do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Segundo o órgão, na unidade hospitalar existe a estrutura de leito com sa...