A Justiça decidiu suspender o concurso público para o cargo efetivo de professor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) devido a quantidade de vagas para pessoas com deficiência (PcD) não corresponder ao que determina a Lei. A Defensoria Pública do Estado (DPE-TO) também entrou na Justiça por falta de reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras. As provas estavam previstas para ocorrer neste domingo, 16.

A decisão é da 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas e atende ao pedido de liminar do Ministério Público do Tocantins (MPTO) proposto, na quarta-feira 11, pelo promotor de Justiça Rodrigo Grisi Nunes.

De acordo com o edital do concurso, do total de 132 vagas previstas, sete são reservadas para pessoas com deficiência.

No entendimento do MPTO, a comissão organizadora do concurso decidiu definir por sorteio os cargos nos quais seria feita a reserva de sete vagas. Essa seleção prévia e aleatória acabou deixando de fora da reserva cargos para os quais muitas pessoas com deficiência teriam interesse em concorrer.

Na decisão, o juiz Océlio Nobre da Silva entende que o índice percentual das vagas reservadas a pessoas com deficiência foi corretamente calculado em relação à totalidade das vagas oferecidas no certame, mas “a posterior indicação restrita da localidade e cargo destinados à inscrição para essas vagas reservadas impede que todas as pessoas com deficiência, de todas as diversas áreas de conhecimento, se beneficiem da política de ação afirmativa, reduzindo significativamente a efetividade da norma legal”, cita.

Ainda seguindo o documento, os pedidos do MPTO foram deferidos parcialmente, devido não ser atendido, na decisão prévia, o de reserva de vagas para pessoas negras.

O que diz a Unitins

Em nota, a Unitins informou que foi notificada, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), da decisão judicial de suspensão do concurso e que as duas instituições preparam os recursos jurídicos necessários para manter o cronograma oficial do certame.

A instituição orientou ainda que os candidatos devem acompanhar a página oficial do concurso no Portal da Unitins para se “manterem informados e atualizados sobre o andamento do processo seletivo”.

Ação da Defensoria

A defensoria entrou nesta sexta-feira, 14, com uma Ação Civil Pública (ACP) para que Unitins suspenda o concurso público para o cargo efetivo de professor da instituição e que reabra o período de inscrições com a reserva de 20% das vagas para pessoas autodeclaradas negras.

Na ação, o órgão requer que a universidade retifique o edital de abertura para a inclusão das cotas raciais, reservando o percentual de 20% das vagas às pessoas autodeclaradas negras e promover a formação de banca de heteroidentificação para que sejam observados os critérios já previstos em legislação federal quanto a essa temática.

Concurso

Os cerca de dois mil candidatos que disputam as 132 vagas para professor efetivo da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).

As vagas ofertadas são para ocupação imediata nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.