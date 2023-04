O desembargador Eurípedes Lamounier, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), determinou a suspensão da greve dos professores da rede pública de Peixe, região sul do estado, após 35 dias de paralisação. As aulas retornarão nesta terça-feira, 4.

“O desembargador fez uma liminar nos obrigando a retornar às atividades, então nós suspendemos a greve para entrar com uma ação para derrubar a decisão da liminar”, ressaltou a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintet) de Gurupi, Gabriela Zanina.

A categoria informou em nota que o prefeito foi comunicado da decisão e do retorno às atividades quando também se dará início às tratativas de reposição dos dias paralisados.

“Os professores de Peixe lutam pelo reajuste do piso ainda de 2022, além de melhorias nas condições de trabalho e tiveram seus pontos cortados do mês de março. Pela primeira vez isso ocorreu em greve de professores no município de Peixe, demonstrando o total desapreço da gestão para com os seus professores”, afirma a nota.

A categoria pede reajuste salarial do piso do magistério, de 33,24%, que afirma não receber há mais de dois anos.