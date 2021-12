Vida Urbana Justiça determina regularização imediata dos serviços de neurocirurgia no HGP De acordo com a decisão, o Estado tem 30 dias para comprovar o cumprimento da determinação judicial

A Justiça determinou nesta terça-feira, 14, a imediata regularização do serviço de neurologia na rede pública estadual. A decisão ocorreu após Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) em conjunto com o Ministério Público do Tocantins (MPTO). De acordo com a decisão, o Estado tem 30 dias para comprovar o cumprimento da det...