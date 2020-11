Vida Urbana Justiça determina reforma para adequação de normas de acessibilidade no Aeroporto de Araguaína Prazo é de seis meses para apresentação de projetos arquitetônicos e de um ano para obras de resolução do problema

A Justiça Federal determinou uma reforma no Aeroporto Regional de Araguaína para que se adeque as medidas que garantam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A sentença pede a apresentação dos projetos arquitetônicos, em seis meses, e a execução das obras, em um ano, sob a penalidade de multa diária de R$ 5 mil, em caso de descumprimento, a...