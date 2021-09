Vida Urbana Justiça determina que União pague salário-maternidade à gestante afastada na pandemia Liminar do juiz federal Eduardo Ribeiro é da última sexta-feira, 17

O juiz federal Eduardo Ribeiro, titular da Vara Única da Justiça Federal em Gurupi, concedeu na última sexta-feira, 17, uma decisão liminar ao proprietário de um supermercado, no município de Dianópolis, que pediu que a União arque com os salários de uma de suas funcionárias, gestante, afastada de suas atividades presenciais, como prevê a Lei 14.151/21. Com isso, ...