A Justiça Federal no Tocantins determinou à Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) que suspenda o ato que excluiu um aluno recém-ingresso no curso superior de Medicina por ter sua autodeclaração de etnia parda contestada pela instituição. A decisão é da 2ª Vara Federal de Palmas e foi divulgada pelo Tribunal Regional Federal (TRF-1) nesta quinta-feira, 4.

De acordo com o TRF-1, a banca de heteroidentificação da instituição limitou-se a afirmar “indeferido por análise”, dessa forma, o ato não conteve “qualquer explicitação racional das razões de fato e de direito que conduziram à tomada da decisão contrária ao direito da parte autora", afirma trecho da decisão.

O documento pede ainda que Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal de Contas da União (TCU) para que adotem providências quanto à falta de critérios das bancas de heteroidentificação da UFNT e da Universidade Federal do Tocantins (UFT) para excluir alunos de seu quadro de discentes.

A UFNT tem 10 dias para reintegrar o aluno a todas as atividades acadêmicas.

O que diz a UFNT e UFT

Em nota, as instituições informaram que há uma Comissão Permanente de Heteroidentificação, que é composta por integrantes de origens étnicas diferentes que, além de possuir um histórico de participação em outras bancas de heteroidentificação, passam por constantes capacitações.

Segundo as instituições, essa comissão avalia o fenótipo de cada candidato. “Sobretudo para os candidatos que se autodeclaram negros, entre pretos e pardos, e emite um relatório que justifica a avaliação. Esse procedimento é realizado em todas as universidades federais do Brasil, em todos os concursos, com a mesma dinâmica”, ressalta.

Por fim, as universidades destacam que os procedimentos são sistemáticos e a banca é preparada para a avaliação.

“A banca avalia através de uma documentação que é padrão. Há um barema a respeito das características do candidato e todos os procedimentos adotados estão de acordo com a Lei N° 12.711/2012 que rege a política de cotas nas instituições federais de ensino”.