Vida Urbana Justiça determina que Saúde mantenha serviços laboratoriais em hospitais sem interrupção São cinco hospitais citados na sentença que confirma liminar anterior sobre a demanda de falta de exames

A Justiça determinou que o Estado assegure e mantenha a realização de exames laboratoriais, de forma contínua e ininterrupta, em cinco unidades hospitalares do Tocantins. A sentença com base nos pedidos do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e da Defensoria Pública Estadual (DPE) foi proferida ainda na última semana. Conforme o MP, as unidades que devem ter a ...