Vida Urbana Justiça determina que Saúde Estadual regularize cirurgias urológicas e diminua fila de espera Estado tem o prazo de 10 dias para apresentar um plano para a realização desses procedimentos

Justiça determinou que a Saúde Estadual regularize a demanda por cirurgias eletivas da especialidade de urologia no Tocantins. A sentença da última semana atende aos pedidos do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e da Defensoria Pública Estadual (DPE). O Estado tem o prazo de 10 dias para apresentar um plano referente a realização desses procedimentos. Conforme o MPTO...