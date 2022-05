Vida Urbana Justiça determina que Prefeitura de Araguaína convoque, em 5 dias, contador aprovado em concurso Ao analisar o agravo de instrumento, o relator, desembargador Adolfo Amaro Mendes, acolheu o pedido e estipulou este prazo para o cumprimento da decisão

A 5ª turma julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) determinou, por unanimidade, que a Prefeitura de Araguaína (TO) convoque Giovane Moura Dias Almeida, de 30 anos, aprovado em concurso público municipal. Conforme os autos, Giovane teve negada, em primeira instância, liminar para tomar posse no cargo de técnico I - co...