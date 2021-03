Vida Urbana Justiça determina que Prefeitura de Aliança do Tocantins implante canil na cidade Pedido à Justiça foi realizado em 2019 pela 7ª Promotoria de Justiça de Gurupi, após o órgão verificar que a cidade não dispunha de centro de zoonoses e de nenhuma política pública de controle populacional de animais de rua

A Justiça determinou que o município de Aliança do Tocantins, distante a 189 km de Palmas, apresente o projeto para implantação do canil municipal, no prazo de 30 dias, e em caso de impossibilidade de instalação ainda neste ano, que proceda à inclusão da referida ação no orçamento de 2022. A determinação ocorreu após uma ação pública impetrada pelo Ministério Públic...