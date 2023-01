Redação Jornal do Tocantins

A Justiça determinou na última terça-feira, 10, que um posto de gasolina instalado sem licença ambiental no pátio da Agência de Máquinas e Transportes do Estado (Agetrans) de Gurupi deve permanecer interditado.

O Ministério Público divulgou a informação nesta quinta-feira, 12. De acordo com o órgão, a Agetrans tem o prazo de 30 dias para realizar as adequações necessárias para a obtenção das licenças ambientais, sob pena de pagar multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

O MPTO ressalta que a interdição deve ser mantida até que seja apresentada à Justiça a licença prévia e a licença de instalação do empreendimento, as quais têm o objetivo de prevenir danos ao meio ambiente e são emitidas pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

Uma liminar suspendeu o funcionamento do posto de combustíveis e determinou a regularização ambiental do empreendimento.

Na sentença de terça-feira, 10, o juiz Nassib Cleto Mamud avalia que o Estado tem se omitido, sem apresentar soluções e limitando-se a informar que a necessidade de promover licitação impede a realização das adequações necessárias para a obtenção das licenças ambientais.