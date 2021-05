Vida Urbana Justiça determina que o Tocantins faça inclusão de famílias venezuelanas no Programa Aluguel Social Prazo determinado pelo juiz Victor Pereira é de 72 horas; Estado diz que pode atender tal demanda com a responsabilidade de cofinanciar, por meio de transferência regular e autônoma na modalidade fundo a fundo, os serviços voltados a adultos e famílias em situação de migração

Em decisão publicada na noite do último domingo, 2, a Justiça Federal determinou que a gestão do governador Mauro Carlesse (PSL) inclua famílias venezuelanas no Programa Aluguel Social (Lei Estadual 2.674/2012), que é voltado para custear o aluguel de imóveis em caráter de emergência para famílias que necessitam. A decisão é favorável aos 60 venezuelanos pertencentes à...