A Justiça determinou que a Prefeitura Municipal de Mateiros inicie a obra de construção da ponte ou uma via de acesso alternativa na comunidade quilombola Boa Esperança. A decisão é da 1ª Escrivania Cível de Ponte Alta do último dia 10, oriunda de uma Ação Civil Pública proposta pelo Núcleo da Defensoria Pública Agrária (DPagra).

Segundo a decisão, os moradores da região se arriscam todos os dias para atravessarem o Rio Soninho por meio de uma balsa improvisada e em péssimas condições. A travessia ocorre para terem acesso ao município mais próximo, São Felix do Tocantins.

Segundo a DP, em 2019 foi firmado contrato com repasse de recursos federais para construção da ponte. A assinatura do contrato de prestação de serviço ocorreu em 19 de novembro de 2021. Mas, segundo um relatório de outubro de 2022 do Estado, não há nenhuma obra iniciada no local.

“Há que se concluir que os requeridos possuem disponibilidade orçamentária suficiente para construção da ponte, até porque já houve repasse de valores e assinatura de contrato de prestação de serviços, e até o momento não providenciaram o início da obra ou, pelo menos, a fiscalização do serviço da empresa contratada. Há comprovação de completo descaso e omissão dos requeridos para efetivação da medida”.

Por telefone, o prefeito João Martins Neto (Republicanos) disse que a ponte com recurso federal, que liga para São Félix, está em fase final e que é de responsabilidade do município de São Félix.

“Nós estamos fazendo uma via que liga a Boa Esperança a outras comunidades, como Mumbuca. Está em andamento o licenciamento, a madeira já conseguimos com naturatins e o processo de licitação será por dispensa”.