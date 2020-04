Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.bt

Um jovem de 21 anos está em prisão domiciliar após ser flagrado dirigindo embriagado na companhia de vários amigos. O caso aconteceu no último domingo, 12, em Alvorada e a determinação da prisão segue o recomendado pelo Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19.

A decisão da Justiça acata um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) por considerar que além de cometer crime de embriaguez ao volante, o preso não seguiu as recomendações da Organização Mundial de Saúde de isolamento social.

Conforme o MPTO, o jovem flagrado conduzindo um veículo utilitário lotado de passageiros no interior e também na carroceria. O preso estava confraternizando na casa de amigos, onde assistia a uma "live" de cantor sertanejo e ingeria bebidas alcoólicas e posteriormente saiu de carro. Na Delegacia de Polícia, o jovem pagou a fiança, porém a Justiça determinou que o mesmo deve cumprir prisão domiciliar.