A Justiça determinou que Estado tome providências sobre o cancelamento de cirurgias eletivas sem motivo no Hospital Regional de Araguaína (HRA). O prazo para apresentação das informações sobre a ala cirúrgica é de 30 dias. A decisão também inclui mais de 30 inconformidades que foram apontadas pelo Ministério Público do Tocantins (MPE), após vistoria técnica no hospital.

A decisão foi assinada pela juíza Milene de Carvalho Henrique, da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína, nesta quarta-feira (16).

Das inconformidades apresentadas na ação estão o cancelamento de cirurgias sem motivo, atraso na entrega dos kits dos materiais cirúrgicos antes do batimento do mapa cirúrgico, a não realização de cirurgias no período da noite, irregularidades nas escalas de plantão e trocas informais e irregulares, insuficiência de leitos de retaguarda, limpeza do hospital irregular e outras questões.

Em nota a Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO) informou que as cirurgias eletivas já estão sendo retomadas, incluindo as programadas para o período noturno, e que novos leitos devem ser abertos. (Veja a nota completa abaixo)

O processo judicial também aponta indícios de suposta falsificação de documentos hospitalares, onde uma enfermeira teria falsificado a assinatura de um médico em um formulário de solicitação de internação na Unidade de Terapia Intensiva Adulta (UTI). Na decisão, a juíza determinou que seja realizada perícia grafotécnica para verificação da possível fraude.

Veja a nota da SES na íntegra:

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que os apontamentos da referida ação estão sendo atendidos pela Pasta, a exemplo, o retorno das cirurgias eletivas (inclusive no período noturno); a regularização dos plantões médicos; a limpeza hospitalar e a abertura de novos leitos.

A SES-TO destaca que Hospital Regional de Araguaína (HRA) é uma unidade de Porte III e oferta serviços e assistência de maneira ininterrupta, na média e alta complexidade, sendo referência para a Macrorregião Norte, com 64 municípios e, por isso, na maioria do tempo trabalha com superlotação.

Para promover um atendimento mais digno à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) da referida região, a SES-TO entregou, em maio, o novo prédio da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o que permitiu um espaço mais humanizado para os pacientes oncológicos e abriu espaço para novos leitos assistenciais dentro do HRA. A ampliação de leitos permitiu o retorno das cirurgias eletivas. Em todo o ano, já foram realizados 644 procedimentos e destes, 131 só em julho, mês em que geralmente há queda na produção, devido ao período de férias.

É imperativo destacar que o HRA é a primeira unidade hospitalar, sob gestão estadual, a ter a implantação do sistema gerencial da empresa Salux Informatização em Saúde S/A, com foco na modernização dos serviços de saúde pública para atendimento da população do Estado do Tocantins. O sistema em implantação contempla a organização de serviços no Ambulatório de Especialidades Médicas sendo eles: instalação de totens para liberação de senha de atendimento; implantação do prontuário eletrônico, capacitação dos profissionais e destinação dos arquivos defasados, conforme diretrizes da Lei 13.787/2018.

Além das ações voltadas para os sistemas de informação, foram realizados reuniões com as coordenações médicas, a destacar a da Cirurgia Vascular, Otorrinolaringologia, Ortopedia e Cirurgia Geral do HRA, para alcance de metas e atendimentos, visando zerar as filas reprimidas, bem como alinhamento com a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, para parcerias nas cirurgias ginecológicas.

Por fim, ressalta-se que, todas as ações em saúde praticadas no Hospital Regional de Araguaína externam o empenho constante da Gestão Estadual, em proporcionar aos usuários do SUS uma assistência humanizada, priorizando a eficiência no atendimento de cada paciente.