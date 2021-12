Vida Urbana Justiça determina que Estado regularize o abastecimento de medicamentos oncológicos Determinação requer informações de estoque atual dos fármacos; Saúde Estado diz que pandemia ocasionou diversos entraves para manutenção dos estoques e especificou situação dos remédios citados na ação

Atualizada às 17:16 Uma decisão judicial obrigou o Governo do Estado a regularizar o fornecimento de medicamentos oncológicos na Rede Estadual de Saúde. A sentença do juiz Gil de Araújo Corrêa, desta terça-feira, 7, se baseia em um pedido do Ministério Público do Tocantins e da Defensoria Pública Estadual. A determinação requer ainda informações de estoque atual...