Vida Urbana Justiça determina que Estado regularize estoque de medicamentos e lotação de leitos do HGP Decisão Judicial atende a uma ação do Ministério Público do Tocantins e da Defensoria Pública Estadual

A Justiça do Tocantins determinou novas medidas para sanar a falta de medicamentos no Hospital Geral de Palmas (HGP), após uma ação proposta pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) e da Defensoria Pública Estadual (DPE). Conforme a decisão, divergências devem ser corrigidas nos orçamentos e em cotações de preços apresentadas anteriormente pela Secret...