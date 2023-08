Vida Urbana Justiça determina que 123milhas emita passagens aéreas de consumidores do Tocantins Liminares concedidas entre as mais de 30 ações encontradas pelo JTo também determinam o bloqueio de contas da empresa. Apenas uma teve decisão provisória negada

Das 34 ações judiciais protocoladas pelos consumidores do Tocantins que tiveram as passagens aéreas compradas na promoção da 123milhas suspensas pela empresa, ao menos sete deles conseguiram decisões provisórias (liminares) que obrigam a empresa a fornecer os bilhetes. Um dos sete consumidores com liminar é o casal de noivos João Vitor Borges Milhomem, 25 anos, ...