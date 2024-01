Vida Urbana Justiça determina prorrogação de prazo em entrega de exame toxicológico de aprovado em concurso Prefeitura de Palmas afirma que as liminares serão cumpridas e que a convocação dos candidatos aprovados no concurso da Guarda Metropolitana para a apresentação do resultado do exame pendente será publicada no Diário Oficial do Município

O juiz Océlio Nobre da Silva deferiu o pedido de tutela liminar que determina a dilação de prazo para a entrega do resultado do exame toxicológico de um candidato aprovado no concurso da Guarda Metropolitana (GMP) para a data do dia 30 de janeiro. O documento foi assinado na quarta-feira, 17. A decisão ocorreu após o candidato impetrar um mandado de segurança com pe...