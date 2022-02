Vida Urbana Justiça determina proibição de venda de imóveis clandestinos no loteamento Água Fria em Palmas Loteamento no local está em desacordo com a legislação

A Justiça determinou que o proprietário do loteamento Água Fria, em Palmas instale placa informando que se trata de loteamento ilegal e não comercialize terrenos, considerados clandestinos. A decisão liminar se baseia em uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), em setembro do ano passado. Conforme o MPTO, o loteador realizou o parc...