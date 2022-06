Vida Urbana Justiça determina prisão preventiva de piloto e copiloto flagrados com droga em avião no Tocantins Lucas Marcos da Silva Pereira e o copiloto Moyzes Henrique de Oliveira, presos em flagrante na quinta-feira, 3, após transportarem cerca de 220 quilo de cocaína

O piloto Lucas Marcos da Silva Pereira e o copiloto Moyzes Henrique de Oliveira, presos transportando cerca de 220 quilos de cocaína em um avião, tiveram as prisões decretadas como preventivas pela Justiça. A decisão, assinada pela juíza Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, nesta sexta-feira, 3, acatou a manifestação do Ministério Público do Estado (MP-TO...