Vida Urbana Justiça determina isolamento social para cinco infectados em Ananás e de pastor em Lagoa da Confusão Decisões levaram em consideração os pedidos do Ministério Público do Tocantins

A Justiça determinou que cinco pessoas contaminadas pela Covid-19 em Ananás e uma em Lagoa da Confusão cumpram as medidas de isolamento social. As decisões ocorreram após pedidos do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Conforme o MPTO, em Ananás, a Justiça determinou que uma família com três membros, além de mais duas pessoas permanecem em isolamento social...