A Justiça determinou o isolamento social compulsório de dois homens moradores de Cariri do Tocantins nesta terça-feira, 19. A decisão da 2ª Vara Cível de Gurupi atendeu ao pedido do pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) após a dupla descumprir as de isolamento social. Ambos devem permanecer, conforme a Justiça, em isolamento social até o dia 22 de maio.

Conforme o MPTO, um dos dois homens está com a doença confirmada e o outro, mora com os pais que também tiveram diagnósticos positivo para a Covid, mas se recusa a fazer o exame. Os dois homens foram vistos circulando normalmente pelas ruas, em contato com diversas pessoas e, inclusive, frequentando o balneário da cidade. Os nomes dos dois homens não foram divulgados.

Em sua decisão, a Justiça ainda advertiu que o descumprimento da determinação poderá acarretar em responsabilização criminal por parte dos infratores. A Justiça também autorizou que em caso de descumprimento seja providenciada a internação forçada em unidade médica dos dois réus. Eles ainda podem ser imputados da responsabilidade de arcar com todas as despesas decorrentes das referidas diligências.

Covid-19

Cariri do Tocantins é um dos municípios que estão na lista de cidades com “lockdown” determinado em decreto pelo Governo do Estado. Devido essa medida a cidade deve ter o fechamento total das atividades não essenciais. Nesta terça, a cidade contabilizou mais dois novos casos chegando a 48 pacientes diagnosticados pela doença, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), sendo que o município tem 11 recuperados.