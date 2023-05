Atualizada dia 3/5 às 19h56



A Justiça determinou na terça-feira, 2, que o Município de Gurupi garanta intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante atendimento de saúde, por meio Sistema Único de Saúde (SUS), a pessoas surdas ou com deficiência auditiva. A informação foi divulgada pelo Ministério Público (MPTO)

De acordo com o órgão, a decisão estipulou o prazo de 30 dias para que o Município disponibilize e custeie curso de Libras aos servidores municipais, apresentando a relação dos inscritos e a comprovação da realização do treinamento.

O Município deverá ainda estruturar uma Central de Interpretação de Libras (CIL) com atribuição de auxiliar a comunicação entre os pacientes e os profissionais de saúde, principalmente na rede pública, além de assegurar, imediatamente, o atendimento médico, via SUS, a todas as pessoas com deficiência auditiva.

O descumprimento da obrigação por parte do Município de Gurupi, segundo o MP, implicará em imposição de multa diária de R$ 1 mil limitada a 120 dias/multa.

A Ação Civil Pública (ACP) é do promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi.

Em nota, a prefeitura de Gurupi informou através da Secretaria Municipal de Saúde que já providencia a inclusão dos profissionais intérpretes de Libras, nas unidades de saúde. De acordo com a gestão, os servidores estão em fase de capacitação e em breve estarão disponíveis para realizarem os atendimentos quando necessário.