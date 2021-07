Vida Urbana Justiça determina adoção de medidas para conter a degradação da APP nos rios Azuis e Sobrado Estado deve realizar novas vistorias e tomar medidas para coibir irregularidades e Município se abster de fornecer alvarás de construção e alvarás de funcionamento

A Justiça determinou que o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e o município de Aurora do Tocantins adotem medidas para conter a degradação progressiva da Área de Preservação Permanente (APP) que envolve os rios Azuis e Sobrado. Essa decisão pede que o órgão estadual forneça em 30 dias as cópias dos relatórios de vistorias já realizadas e também promov...