Vida Urbana Justiça derruba decisão que obrigava planos de saúde a cobrir exame para Covid-19 O exame que havia sido liberado detecta a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao vírus

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) derrubou na Justiça a decisão liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir o teste de sorologia para a detecção do novo coronavírus. A liberação do teste sorológico para a detecção da doença atendia a uma decisão da própria ANS e havia sido publicada em 29 de junho, no "Diário Oficial da União", após determinação judici...