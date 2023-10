Vida Urbana Justiça decreta prisão temporária de empresário indiciado por morte de jovem com 15 tiros em Colinas Genilson Cavalcante da Silva, de 39 anos, tem ordem de prisão expedida pela 1ª Vara Criminal de Colinas acusado de ter encomendado morte de jovem executado com 15 tiros em 2022

A 1ª Vara Criminal de Colinas expediu mandado de prisão no sábado, 28, contra o empresário Genilson Cavalcante da Silva de 39 anos, indicado pela Polícia Civil pela morte de Victor Gomes da Silva, aos 29 anos, no dia 7 de junho de 2022. A ordem de prisão tem validade até 7 de junho de 2042 e além da prisão temporária do empresário, decretada a pedido da Polícia Civil,...