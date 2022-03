Vida Urbana Justiça decreta prisão preventiva dos suspeitos de matar agente da Polícia Civil em Gurupi Conversão ocorreu durante audiência de custódia

A Justiça estadual converteu a prisão em flagrante dos quatro suspeitos de terem participado na morte do agente da Polícia Civil Jean Carlos Teixeira da Fonseca, 41 anos. O agente morreu após ser atingido em uma casa noturna na madrugada desta sexta-feira, 11, em Gurupi. A informação da conversão em preventiva consta de um parecer do Ministério Público no pedido...