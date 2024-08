Justiça decreta prisão preventiva de homem que aparece em vídeo espancando ex-namorada

Você se interessou por esta matéria? Acessar Conta É só colocar login e senha

A Justiça do Tocantins decretou a prisão preventiva de Gilmar Junior Borges Sousa homem que aparece em câmaeras de segurança agredindo a a ex-namorada Melissa Bueno Santos, de 20 anos. O crime aconteceu em Araguaína, quando a vítima estava no trabalho. O homem se escondeu dentro da empresa e a espancou com socos, além de enforcá-la. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público. O g1 ...